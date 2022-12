الشريف: ملف لوكربي غامض ويحتاج الكشف عنه.. وما يجري اليوم هو محاولة لتوظيف الملف سياسياً

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي فيصل الشريف على تصريح عبد الحميد الدبيبة بقوله إنه يجب التفرقة في ملف لوكربي من حيث المسؤولية للدولة الليبية والمسار الجنائي الفردي للقضية، مشيراً إلى أنه بما تسرب أن الوثيقة في يوم من الأيام عندما ابرمها النظام السابق مع الولايات المتحدة الأمريكية قد صدر قرار رئاسي جمهوري من جورج بوش الابن بمصادقه على هذه الاتفاقية تم تسويه هذا الملف من الناحية السياسية والمالية لا المسار الجنائي بحسب اعتقاده.

الشريف قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد: “في تقديري الشخصي وباعتبار أن هناك قاعده دستوريه هي دستوريه محليه ودوليه وهي ضمان عدم منع المحرمين من العقاب وكذلك مسألة عدم سقوط الجرائم الجنائية بالتقادم حتى وفقاً لمراجعه الاتفاقية المسربة الآن، الـمر واضح الضمانات كلها تنصب في عدم فتح مسألة التعويضات في كل القضايا التي رفعت والتي كانت مرفوعة والتي حكم فيها والتي كانت تحت الاجراء كلها يتم تسويتها وعدم ملاحقه ليبيا مالياً وسياسياً تم رفع العقوبات على ليبيا من الولايات المتحدة والدول التي باشرت الحصار على ليبيا لـ 10 اعوام ونيف كل هذا يعطينا ان الإحراء الجنائي فيما يتعلق بالقبض على اشخاص يذكرون في التحقيقات ويظهر لهم علاقه هذه الإجراءات لا يمكن ان نقول بموجب الاتفاقية الموقعة انها تقدم ضمانات لأي شخص ومستجدات تجرى في هذه القضية”.

ولفت إلى أنه ومن الناحية الأخرى من حيث المبدأ لا يوجد ليبي وغيره يقبل أن يسلم مواطن لدوله اخرى والامريكان مواطنوها ارتكبوا جرائم في إيران والعراق وفعلوا الكثير لكن لا يسلمون أحد شعرة من رأس امريكي لكن مسأله المتاجرة بهذا الموضوع كأن بوعجيلة الوحيد الذي سلم وكأنه لم يسلم النظام السابق فحيمة والمقرحي ولم يسلم اسلحه الدمار الشامل والبرنامج النووي الذي يقدر بأكثر من 120 مليار دولار صرفت بينما الليبيون يزدحمون على بوابه تونس ويقترضون من أجل العلاج بحسب قوله.

وتابع: “مررنا بسنين عجاف تسبب فيها هذا النظام البائس الذي اعترف بهذه الجريمة وقدم الأشخاص المطلوبين ليحاكموا وصدر حكم قضائي على المقرحي بعد ان برأ فحيمه وبالتالي اعترافه جر الويلات هذه علينا، ما كانت القضية بالأساس متهمة بها منظمة فلسطينية ومن ثم انتقلت لسوريا وإيران وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية اختارت ان تكون ليبيا هي المتهمة وهذه كومة من الأسرار التي لا ندعي لان اننا نحيط بها علماً من حيث التفاصيل بل الليبيين يطالبون بالكشف عن كل هذه الحقائق المتعلقة بمراحل تجويعهم ودمارهم وقتلهم خلال العقود البائسة”.

كما أكد على أنه لا زال الملف غامض ويحتاج الكشف عنه والليبيين من حقهم معرفة الحقائق، مضيفاً “الحديث اليوم عن مسألة النائب العام والصحافة وكل الاعلام مقلوب من حيث المبدأ نقول نرفض ان يسلم أي مواطن ليبي ما دام القضاء الليبي قادر ان يقبض عليه ويحقق معه، القضاء الليبي هو المختص بمحاكمته لكن لا يعزفون على السيادة وإنها انتهكت في واقعة بوعجيلة”.

ورأى أن ما يجري اليوم هو محاولة لتوظيف الملف سياسياً وتصفيه الحسابات فرئيس مجلس النواب عقيلة صالح يريد أن يخرج كبطل قومي توجعه السيادة الليبية وكذلك خليفة حفتر وتلك الزمرة وفقاً لتعبيره.

الشريف استطرد حديثة: “من ناحية قانونية لا أجد لها أي مبرر لكن من ناحية سياسية الكل يلعب سياسة اليوم وجماعة النظام السابق هم الإشكالية! كيف لهم وجه ان يتكلموا، لما يحتجوا اليوم على الدبيبة ويقولوا كيف تقبل تسلم مواطن ليبي للسلطات الأمريكية! قال أنتم بالأمس سكتم واعتبرتموه عمل بطولي لما القذافي سلم فحيمه والمقرحي! لا تزايدون علي اليوم هكذا سيرد عليهم! ولكن من الناحية القانونية كنت اسأل هل التسليم تم بالفعل بالاتفاق مع الحكومة والسلطات الليبية واختطاف؟ وإن كان اختطاف يفترض كما سبقوه إذا كان التسليم بشكل رسمي ما بني على باطل فهو باطل! كيف لأمريكا ان تحاكم شخص أتى للأراضي الأمريكية مقبوض عليه بشكل غير قانوني بالتالي يعتبر الشخص بريء ويفترض إطلاق سراحه. خرج رئيس الحكومة وتكلم عن هذه الحالة بينما الحالات الاخرى هل سلموا باتفاق او بشكل رسمي أو مختطفين؟”.

وزعم في الختام أنه في إطار الصراع السياسي الحاصل اليوم منطق فـ”الذي تغلط به العب به” هذا السلاح الذي في يد أي واحد يعمله وعندما يحاول أركان النظام السابق وأدواته الإعلامية التركيز كونه مواطن ليبي لا يمكن لهم أن يمرروا هذا لأنهم اعتبروا عملية التسليم في السابق عمل بطولي رغم ما رافقها من مصائب بحسب قوله.

