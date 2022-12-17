المنفي يطالب النائب العام الليبي باستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم “بوعجيلة مسعود”

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفى، إن عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة المريمي.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي أن سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها، وهو ما تم التشديد عليه خلال لقاء الرئيس بالمسؤولين في واشنطن.

والجمعة، دعا عدد من النشطاء في ليبيا إلى التظاهر ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بعد اعترافه في كلمة للشعب الليبي تنسيقه مع الولايات المتحدة الأمريكية لاحتجاز ومحاكمة المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي.