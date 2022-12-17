ليبيا الان

الشركسي: الدبيبة الكذاب الأشر يصف دولته بالإرهابية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

هاجم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بعد تسليمه بوعجيلة مسعود إلى السلطات الأمريكية ووصفه بالإرهابي المجرم.

وقال الشركسي عبر “تويتر”: “بلغ السيل الزبى، هذا الكذاب الأشر المُسمى دبيبة يصف دولته بالإرهابية، ويُقر بقيامها بعمليات إجرامية ويفتح باب التعويضات مجددا على مصراعيه رغم قطعه أنّه لن يفتح باب التعويضات!

واستدرك: “لكن كيف نثق بمن عادته خلف العهود والمواثيق واعتاد بيع الوهم؟ إنّه يمهد ويعمل بحرص لتسليم أسماء أخرى”.

 

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منصة السبق الإعلامية

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