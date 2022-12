عميد بلدية صبراتة: الحياة اليومية داخل المدينة عادت لوضعها السابق

ليبيا – قال عميد بلدية صبراتة محمد الحسلوك إن الوضع اليوم داخل المدينة مستقر، وطلبة الجامعة عادوا للدراسة.

عميد بلدية صبراتة أكد في تصريح لمنصة “فواصل” على أن الحياة اليومية داخل المدينة عادت لوضعها السابق.

واشار إلى أن المشايخ والأعيان من صبراتة والزاوية متواصلين مع البلدية لوضع حلول نهائية لمنع حدوث ما حصل يوم أمس.

يشار إلى أن الاشتباكات التي حدثت تسببت في تعذر إقامة صلاة الجمعة في عدة مساجد، وإجلاء مئات العائلات من المدينة.

