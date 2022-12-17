مشاركة دولية في مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالجزائر لقارئ ليبي من طبرق عمره 12 سنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

مثّل القارئ الصغير عبدالرحمن أسامة الشاعري من طبرق ذو الثانية عشر ربيعًا ليبيا في مسابقة “مزامير داوود” الدولية المقامة في الجزائر.

والطفل هو الممثل الليبي الوحيد في المسابقة، نجح عبدالرحمن في اللقاء الذي أجري معه عبر تطبيق “واتس آب” في الإجابة على كل الأسئلة .

واختارت المسابقة التي أقيمت برعاية قناة الشروق الجزائرية أبطال العالم في حفظ القرآن الكريم وتجويده وأعمارهم ما بين 9 سنوات إلى 16 سنة على مستوى الوطن العربي والإسلامي .

ومسابقة “مزامير داوود” حولتها الشروق إلى دولية تحت عنوان “تحيا الجزائر 2022”.

وجرى ترشيح القارئ الطفل، من قبل معلمه الذي نال عنه إجازة حفظ القرآن الكريم، الدكتور أحمد جادالله، للمشاركة بالمسابقة، حيث تم اختباره عبر أون لاين على “واتس آب” بثلاثة عشر سؤالًا والاستماع له. وبعد يومين تم الرد عليه بالقبول.

وحفظ عبدالرحمن القرآن كاملًا عن عمر ست سنوات وكان وقتها أصغر حافظ في ليبيا.

وسبق للطفل عبدالرحمن أسامة عطية الشاعري أن تحصل على بطولة ليبيا في حفظ القرآن الكريم، حيث عام 2021 في مسابقة بشاير بمدينة مصراتة وتحصل على جائزة الترتيب الأول حيث كانت الجائزة عبارة عن سيارة .