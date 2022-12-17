أردوغان: نجاعة الاستثمار التركي وراء انزعاج البعض من اتفاقنا مع حكومة الدبيبة

أرجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسباب رفض عدد من الدول لم يسمها لاتفاق بلاده مع الحكومة المنتهية بشأن الطاقة إلى “نجاعة الاستثمار طويل المدى في هذا المجال”.

وأسهب أردوغان في الحديث عن خطط حكومته لجعل تركيا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي خلال وقت قريب، وذلك في كلمة ألقاها مساء الجمعة، خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيليفري بولاية إسطنبول.

وقال إن طموحات أنقرة وراء الانزعاج الناجم عن اتفاق تركيا مع ليبيا، معتبرا أن كل استثمار في مجال الطاقة له عمق قرن أو نصف قرن. وتابع: نبذل جهودا كبيرة لتوسيع علاقاتنا السياسية والدبلوماسية على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة، وتحقيق مكاسب جديدة في مجال الطاقة جنبا إلى جنب مع المجالات الأخرى.

ويقصد أردوغان الاتفاقيات الجديدة الموقعة مع حكومة الدبيبة المنتهية في مجالات التنقيب عن النفط والغاز، مطلع أكتوبر الماضي، وهي التي رفضتها عدة دول إقليمية بدعوى “انتهاء صلاحية” حكومة الدبيبة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وبموجب تلك الاتفاقيات تقوم الشركات التركية بالتعاون مع الشركات الليبية بأعمال الاستكشاف والحفر والتنقيب عن النفط والغاز برا وبحرا.

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده باتت في المركز 17 عالميا من حيث حجم إمداد المواطنين والصناعيين بالطاقة، وأن هدفهم هو جعل بلده مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت، مشيرًا إلى إجرائه مباحثات وصفها بالمهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الموضوع.

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه حكومة الدبيبة وتركيا اليونان بوقف “الاتهامات غير الصحيحة، والإجراءات التصعيدية، واحترام القرارات السيادية لهما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم”.

وقال مندوبا ليبيا وتركيا الدائمان لدى الأمم المتحدة الطاهر السني وفريدون سينيرلي أوغلو، في رسالة مشتركة، إن “مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي”.

وأضافت الرسالة، أنه “لا يوجد أساس قانوني للادعاءات بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتعارض مع العملية السياسية في ليبيا، تحت إشراف الأمم المتحدة”، لافتة إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أبرمت عشرات مذكرات التفاهم المماثلة مع حكومة الوحدة