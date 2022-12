الحامي: اعتراف الدبيبة بتسليم المريمي أثبت بأنه وحكومته يبيعون ليبيا كلها وليس المريمي فقط

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي إن “العالم لم يصل حتى الآن إلى تعريف للإرهاب ولا أعلم على ماذا استند عبد الحميد الدبيبة ليصف المريمي بالإرهابي”.

الحامي تسائلت في تصريحات صحفية نقلتها قناة “ليبيا الحدث”، “كيف يتم بيع أبناء ليبيا بكل بساطة بغض النظر عن توجهاتهم وخلفياتهم”، مشيرةً إلى أن القانون الليبي والاتفاقيات والقوانين المنظمة تقول إنه من المفترض أن يحاكم المريمي في ليبيا.

وتابعت: “الدبيبة يقول إن المريمي مجرم ومتهم وإرهابي، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونتساءل عن الصفقة التي باع بها الدبيبة المريمي وليبيا”. ولفتت إلى أن اعتراف الدبيبة بتسليم المريمي أثبت بأنه وحكومته يبيعون ليبيا كلها وليس المريمي فقط، وإلى ان الدبيبة اتهم المريمي بأنه يحمل جنسية تونسية وهو لديه جنسية أخرى وأغلب وزرائه يحملون جنسيات أخرى. وفي الختام نوهت إلى أن الدبيبة يصف المريمي بأنه من أنصار النظام السابق والدبيبة من مؤيدي هذا النظام أصلاً.

