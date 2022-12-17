صحيفة أسكتلندية: بوعجيلة أعلى بقائمة المتهمين من المقرحي وافحيمة.. والسنوسي بعيد المنال الآن لمسائلته

قالت صحيفة “ذا سكوتسمان” الأسكتلندية، إن المتهم بصناعة القنبلة المستخدمة في تفجير لوكربي “بوعجيلة مسعود” هو واحد من ضمن قائمة متهمة تضم أيضا “معمر القذافي” ورئيس مخابراته “عبدالله السنوسي” الذي اعتبرته أنه بعيد المنال الآن لمسائلته.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها،” أن المتهمان السابقان في العملية وهما “عبدالباسط المقرحي “والأمين افحيمة” يمثلان جزءا صغيرا في العملية، معتبرة أن “بوعجيلة” كان أعلى منهما في قائمة المتهمين.

وأوضحت الصحيفة أن “بوعجيلة” كان دائما في موضع شك، لهذا السبب ضل على قائمة المطلوبين، متهمة إياه بأنه جهز القنبلة، التي جلبها “عبد الباسط المقرحي” إلى مالطا، والذي بدوره سلمها إلى “الأمين افحيمة” الذي شغل منصب رئيس أمن الخطوط الجوية الليبية في مطار لوقا بمالطا.

وأضافت الصحيفة أن “بوعجيلة” يشتبه به أيضا تورطه في تفجير مرقص “لابيل” عام 1986 في برلين، والذي أسفر عن مقتل جنود أمريكيين.