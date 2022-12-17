باتيلي: على مرشحي الرئاسة تقديم مقترح لكسر الجمود السياسي

التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بمجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء ليبيا.

وقال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر” إن الذين التقى بهم سبق لهم أن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض أن تجرى قبل عام.

وأضاف: “دعوتهم للتباحث فيما بينهم والتوافق على مقترح موحد لكسر حالة الجمود السائدة ضمن سقف زمني محدد”.

وتابع باتيلي: “شجعتهم على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والدستورية والأمنية الضرورية لتوفير فرص تنافسية متكافئة وانتخابات ناجحة”.

وشدد على أن الليبيين عازمون على جعل عام 2023 بداية فجر جديد لهم ولبلدهم.