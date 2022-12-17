كيف نُقل أبو عجيلة من طرابلس لواشنطن؟ مسؤولون ليبيون يجيبون

نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين ليبيين تصريحات بشأن طريقة اعتقال أبو عجيلة مسعود المريمي، المتهم بالتورط في تفجير طائرة أميركية فوق لوكربي بإسكتلندا عام 1988، وتسليمه للولايات المتحدة.

كيف نُقل؟

• قال المسؤولون الذين اشترطوا التكتم على هوياتهم، إن “ميليشيات نافذة” يعتقد أنها مقربة من حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، اعتقلت أبو عجيلة من منزله في حي أبو سليم في طرابلس.

• أضافوا أن أبو عجيلة نقل إلى مدينة مصراتة، ثم سلم في نهاية المطاف إلى عملاء أمير كيين نقلوه جوا إلى الولايات المتحدة.

• حسب “أسوشيتد برس”، يرجح أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا لأشهر من أجل تسلم أبو عجيلة.

ورفض البيت الأبيض ووزارة العدل الأميركية التعليق على طريقة نقل المتهم إلى واشنطن.

وخضع أبو عجيلة للمحاكمة في واشنطن قبل أيام لدوره في الهجوم الذي أودى بحياة 270 شخصا، وشكك البعض في شرعية تسليمه بسبب الافتقار للإجراءات الرسمية.

واختفى أبو عجيلة (71 عاما) الذي يعاني أمراضا عدة، في 17 نوفمبر الماضي، ثم فوجئ أقاربه بوجوده في الولايات المتحدة، حيث يحاكم بتهمة صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير الطائرة.

وبعد تسليمه، طالبت رئاسة مجلس النواب الليبي من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في “خطف المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى جهات أجنبية”.

وكانت واشنطن تعهدت سابقا بغلق القضية وعدم ملاحقة المتهمين.

وقالت رئاسة البرلمان إن قضية لوكربي “جرى تسويتها نهائيا مع الحكومة الأميركية بموجب اتفاق ترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية لطرابلس وتعويض المتضررين ماديا”، حسب المراسلة الموجهة إلى الصور واطلع موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منها.