بن شرادة: مواقف العديد من الدول لم تتضح إزاء تشكيل حكومة واحدة في ليبيا

قال سعد بن شرادة عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن الانسداد في المشهد السياسي الحالي دفع بالمبعوث الأممي للعمل على سيناريو جديد.

ويرى بن شرادة في تصريحات صحفية، أن مواقف العديد من الدول لم تتضح بشكل كامل إزاء تشكيل حكومة واحدة.

كما يرى أن الانقسام في المجتمع الدولي ما بين الإبقاء على المشهد الحالي أو دعم مرحلة جديدة يظل محل ترقب في الفترة الراهنة.

وأشار إلى أن المبعوث الأمي لم يعلن حتى اليوم بشكل رسمي عن خارطة طريق جديدة.

وفي سياق متصل ، شدد المعبوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، على ضرورة “حل أزمة الشرعية التي طالت المؤسسات الموقتة والتي استمرت لفترة طويلة للغاية في ليبيا“.

وأضاف باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن أمس الجمعة، أن “التئام جروح المجتمع التي خلفها الانقسام والتعبير عن وجود إرادة سياسية للتخفيف من خطورة تقسيم البلاد“.

وتحدث باتيلي قائلا: “بتنا نشهد بالفعل بوادر الانقسام بوجود حكومتين متوازيتين، وجهازين أمنيين منفصلين، وبنك مركزي منقسم، علاوة على قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي في شرق البلاد في ظل غياب دستور متفق عليه“.