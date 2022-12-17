المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيانه حول مطالبة واشنطن باسترجاع بوعجيلة مسعود

حذف المجلس الرئاسي الليبي، بيان مصور للناطق باسمه نجوى وهيبة، طالبت فيه الولايات المتحدة بإرجاع المواطن الليبي بوعجيلة مسعود.

وجاء حذف البيان بعد لحظات من بثه عبر صفحة المجلس الرئاسي عبر “فيسبوك”.

وفي فيديو البيان المحذوف، قالت وهيبة: “نطالب السلطات الأمريكية باستعادة المواطن الليبي، والتعامل مع أي طلبات قضائية أمريكية تجاهه في إطار آليات التعاون القضائي بين البلدين وفي ظل ولاية القضاء الليبي”.

واليوم، قال المجلس الرئاسي الليبي، إن محمد المنفي وجه رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي لأمريكا.

وبحسب مكتب رئيس المجلس الرئاسي للوكالة فإن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أشار إلى أن عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية.

وجاء في التصريح أيضا أن المجلس الرئاسي يؤكد أن سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها، وهو ما تم التشديد عليه خلال لقاء الرئيس بالمسؤولين في واشنطن.

Trending مستشار الأمن القومي الليبي: نتواصل مع الجانب الأمريكي لمعرفة الوضع القانوني لـ”أبوعجيلة”

والثلاثاء خضع الليبي أبوعجيلة مسعود لأول محاكمة في واشنطن وسط مطالبات ليبية رسمية وشعبية للنائب العام بفتح تحقيق في “اختطافه وتسليمه لدولة أجنبية”، وهو الأمر الذي أعلن أمس النائب العام الليبي الصديق الصور مباشرته.