التكبالي: لماذا لم يفصح الدبيبة عن ما لديه حول “لوكربي” منذ البداية؟

رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة فشل في تبرير موقفه، من تسليم بوعجيلة مسعود إلى السلطات الأمريكية.

ووصف التكبالي في تصريح صحفي موقف الدبيبة بـ”المخجل” تحت ذريعة “حماية ليبيا من الوصم بالإرهاب”.

وأشار التكبالي إلى أن الدبيبة عمل لمدة طويلة مع نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، متسائلاً: “كيف يدين أبو عجيلة، ويجزم بأنه ضالع في تصنيع المفرقعات وقتل ركاب طائرة (لوكربي) والرجل لا يزال رهن التحقيق في الولايات المتحدة”؟

وتابع: “حتى لو افترضنا صدق حديثه عن حماية ليبيا وشعبها من تهمة الإرهاب، فلماذا الصمت وعدم الإفصاح منذ البداية عن كل ما لديه حول مستجدات القضيةط؟

وقال التكبالي: “الدبيبة تحرك منفرداً وتحدى الجميع وخاصة مجلس النواب، الذي حذر من قبل بأنه يسعى لتقديم أي جهة تفتح قضية (لوكربي) إلى المحكمة بتهمة (الخيانة العظمى)”.