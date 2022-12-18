نشطاء شباب من الجبل الأخضر في لقاء مع ‘صالح’: تسليم المريمي إلى واشنطن انتهاك للقانون الدولي

ندد ممثلو المنظمات والاتحادات والروابط الشبابية بالجبل الأخضر بما سموه “الفعل المُشين لحكومة الدبيبة المغتصبة للسلطة بتسليم مواطن ليبي لدولة أجنبية في قضية أغلقت منذ عقود”.

واعتبر ممثلو تلك المنظمات والاتحادات خلال لقاء مع رئيس مجلس عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، أن ما حصل هو انتهاك للقانون الدولي والاتفاقية المبرمة في هذا الصدد بهدف البقاء غير الشرعي في السلطة أطول وقت ممكن.

كما أكد الحاضرون خلال لقائهم برئيس المجلس، رفضهم للتدخلات الخارجية في البلاد.

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