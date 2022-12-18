أقيمت في تونس ورشة عمل لمجموعة عمل خبراء ملف إعادة توحيد المؤسسات الوطنية الليبية.

وافتتح رئيس مجلس التخطيط الوطني رئيس اللجنة العُليا لتوحيد المؤسسات الوطنية مفتاح الحرير، ورشة العمل، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه خلال العام 2022، وأهم التحديات التي واجهت عمل اللجنة والعمل على دراستها من خلال هذه الورشة.

واستمرت الورشة ليومين على التوالي، وذلك بحضور مسؤول الفريق الاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، دانيال ستروكس، ومدير معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام مهدي بشير، وعدد من الخبراء والمستشارين ومندوبين عن بعض السفارات والبنك الدولي.

وقدم الحاسي، شرحا وافيا وملخصا حول ما تم إنجازه من قبل اللجنة من أعمال التوحيد، خاصة ما اتخذ بشأن ديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية والإجراءات.

واستعرض الحاسي، أهم التحديات التي واجهت عمل اللجنة، كما تم مناقشة تأثير الانقسام السياسي على مؤسسات الدولة واستخلاص الفرص والتحديات من الوضع الحالي، بالإضافة إلى موضوعات تشمل المجالات المُتعلقة باللامركزية وإعادة هيكلة الدولة، والحوكمة وفاعلية المؤسسات المالية.