الدبيبة في ختام مهرجان الأغنية الليبية: سنرعى المواهب للنهوض بالمجال الفني في البلاد

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبدالحميد الدبيبة “، في تكريم الأعمال الفائزة في حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية 2022 دورة “الراحل محمد حسن”، والمقامة بمجمع ذات العماد في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن منصة حكومتنا عبر فيسبوك ، قال “الدبيبة” إن الحكومة ستواصل دعم الشباب وسترعى المواهب بهدف النهوض بالمجال الفني في البلاد وستعمل على تعزيز البرامج الهادفة خدمة للمجتمع الليبي.

مضيفا أن الفن يجب أن يكون محافظا وملتزما يتماشى مع القيم والمبادئ، مشيرا إلى أن ترك الفراغ أمام الشباب دون قيام الجهات المسؤولة في الدولة بواجبها يفتح الطريق أمام الأفكار الخارجة عن المجتمع الليبي.

وشهد المهرجان الذي عاد بعد توقف دام 18 عاما تكريم أسرة الفنان الراحل محمد حسن، والفنان عادل عبدالمجيد، وحضور عدد من الفنانين والمهتمين من مختلف مناطق البلاد إلى جانب عدد من الفنانين العرب.

وتنظم المهرجان قناة ليبيا الوطنية بمشاركة 20 عملا غنائيا جديدا ثم قبلوهم من مختلف مدن ليبيا من أصل نحو 80 عملا تقدموا لمسابقة المهرجان.

وجاء الاحتفال بحضور ، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير عام قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني.