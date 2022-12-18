وزير الشباب يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتطوع بالجبل الأخضر

قام وزير الشباب بالحكومة، المهدي السعيطي والوفد المرافق له، بحضور الاحتفال باليوم العالمي للتطوع بفرع وزارة الشباب الجبل الأخضر تحت شعار: (العمل التطوعي يجمعنا) حيث كان في استقبالهم مدير الفرع محمد الحداد وعدد من نخب ورواد العمل التطوعي بالجبل الأخضر.

وأقيم الاحتفال بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء، برعاية فرع وزارة الشباب بالجبل الأخضر، وبمشاركة مع وكالة الجهود التطوعية للشباب بوزارة الشباب، ومفوضية الكشافة والمرشدات البيضاء وشحات وسوسة والهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء.

وتم خلال الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات والمنظمات في نطاق الجبل الأخضر، على مجهوداتهم التطوعية التي قاموا بها في مختلف الميادين والمجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات اليوم العالمي للتطوع، يهدف إلى تسليط الضوء على الأنشطة التطوعية وأهميتها في بناء المجتمع.