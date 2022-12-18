تأجيل انتخابات المجلس المحلي للشباب في بني وليد وطرد وزير الشباب بالحكومة المنتهية من المدينة

تأجلت انتخابات المجلس المحلي للشباب ببني وليد لأجل غير مسمى، وذلك إثر احتجاج عدد من الشباب أثناء زيارة وزير الشباب بالحكومة المنتهية فتح الله الزني لمركز انتخابي، اليوم السبت.

مصدر أمني بالمدينة أوضح أن احتجاجات الشباب على زيارة فتح الله الزني والوفد المرافق له سببها رفضهم تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية طلبت من الوفد الوزاري ضرورة مغادرة المدينة لتفادي حدوث أي صدام مع المحتجين.

وأشار إلى أن رفض استقبال الوفد الوزاري جاء “تطبيقا لقرار المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بعدم التعامل أو استقبال أي وزير من وزراء حكومة الدبيبة في المدينة”.