سالم عيسى: لا صحة لشائعة وفاتي

طمأن الممثل الليبي سالم عيسى البرعصي جمهوره، نافيا الشائعات حول وفاته بعد إجرائه لعملية جراحية في تونس قبل يومين.

وأطل البرعصي اليوم السبت في تسجيل مصور على فيسبوك لكي يطمئن أهله وزملاءه وأصدقاءه ومحبيه على صحته.

وأكد الممثل الكوميدي أنه بصحة جيدة بعد العملية الجراحية، قائلا: “أطمئن أسرتي وزملائي وأسرتي وأصدقائي بأني بخير وبصحة جيدة ولا صحة للأخبار المتداولة حول وفاتي على فيسبوك”.

وأضاف: “الحمد لله أنا صحتي كويسة وأجريت العملية وقريبا سأرجع إلى مدينتي بنغازي”، ووجه الممثل الشكر، لكل من اتصل به للاطمئنان على صحته بعد إجراء العملية.