الدرسي: “مجلس الدولة” ثلثه معطل وهو ما يعطل أي حل بين الأطراف الليبية

قال عضو مجلس النواب ” إبراهيم الدرسي ” أن مجلس الدولة ثلثه معطل وهذا الثلث دائمًا ما يعطل أي حل بين الأطراف الليبية.

وأضاف “الدرسي” في تصريحات متلفزة أن هذه المجموعة هي المتحكمة في مجلس الدولة وباتيلي يعلم ذلك.

كما أشار عضو البرلمان إلى أن المحكمة الدستورية التي أنشأها مجلس النواب وجعل مقرها بنغازي هي سبب اعتراض مجلس الدولة.

مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت استباقًا لخطوة إعادة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأضاف الدرسي ، أن الدائرة الدستورية تم إقفالها بعد قرارها بإلغاء مخرجات فبراير التي ولد عنها مجلس النواب واعتباره منحلاً وعودة الانقسام.

لافتا إلى أن هذه الدائرة ظلت مغلقة حتى جاء الحافي ومن تحالف معهم من الدبيبة وجماعة المشري وأعادوها.

مشيرا أنه بمجرد عودة الدائرة الدستورية عُرض عليها أكثر من 20 طعن دستوري في قوانين اعتمدها مجلس النواب.

متابعا : هؤلاء أخذوا السكين وأرادوا ذبحنا فكانت خطوة المحكمة الدستورية لابد منها.