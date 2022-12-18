منددين بتسليم أبوعجيلة.. شباب الجبل الأخضر لرئيس مجلس النواب: نرفض التدخل الخارجي في البلاد

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، السبت، مع ممثلي منظمات واتحادات وروابط شبابية بمنطقة الجبل الأخضر ومناطق متفرقة من ليبيا “الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأكد ممثلي الاتحادات والروابط خلال اللقاء، “دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات”، فضلا عن “رفضهم للتدخلات الخارجية في البلاد”، وتنديدهم بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة بدعوى تورطه في قضية “لوكربي”.