الدرسي: مجلس الدولة ثلثه معطل وهو ما يعطل أي حل بين الأطراف الليبية

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن “مجلس الدولة ثلثه معطل وهذا الثلث دائمًا ما يعطل أي حل بين الأطراف الليبية”.

الدرسي، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أوضح أن “هذه المجموعة هي المتحكمة في مجلس الدولة والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي يعلم ذلك”، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية التي أنشأها مجلس النواب وجعل مقرها بنغازي هي سبب اعتراض مجلس الدولة.

وأكد أن هذه الخطوة جاءت استباقًا لخطوة إعادة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ومنوها بأن الدائرة الدستورية تم إقفالها بعد قرارها بإلغاء مخرجات فبراير التي ولد عنها مجلس النواب واعتباره منحلاً وعودة الانقسام.

ولفت إلى أن هذه الدائرة ظلت مغلقة حتى جاء رئيس المحكمة العليا محمد الحافي ومن تحالف معهم من رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة وجماعة رئيس مجلس الدولة خالد المشري وأعادوها، مشيرا أنه بمجرد عودة الدائرة الدستورية عُرض عليها أكثر من 20 طعن دستوري في قوانين اعتمدها مجلس النواب، متابعا: “هؤلاء أخذوا السكين وأرادوا ذبحنا فكانت خطوة المحكمة الدستورية لابد منها”.