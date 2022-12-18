تراجع في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تراجع في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي واحتمال سقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي ومناطق الشمال الشرقي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تشهد مناطق راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة تكاثرا للسحب من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى مناطق الجبل الغربي (نالوت وما جاورها) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-21)مْ ، وتسجل انخفاض من يوم الغد على أغلب المناطق.

أما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على مناطق الجبل الأخضر يوم الثلاثاء.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-25)مْ وتسجل انخفاض من يوم الغد.

بينما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تتكاثر السحب من حين لأخر على (غدامس والحمادة) مع سقوط أمطار متفرقة قد يتخللها خلايا رعدية.

والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-26)مْ وتسجل انخفاض من يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-24)مْ.