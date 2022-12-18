أعيان المنطقة الغربية: تسليم الدبيبة لبوعجيلة إلى أمريكا خيانة عظمى وصفقة مشبوهة

قال عدد من حكماء وأعيان المنطقة الغربية أن تسليم رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة لبوعجيلة مسعود، إلى الولايات المتحدة، خيانة عظمى، وصفقة مشبوهة، وعمالة مقابل الإطالة.

وأضاف البيان أن “الحكومات المتعاقبة على ليبيا منذ 2011م، تتسابق في تأكيد عمالتها للأجنبي وتسليمهم أصول ليبيا ونهب الأموال وبيع الوطن، للبقاء بالسلطة”.

وأشار البيان إلى أن “فتح ملف لوكربي الذي أغُلق تمامًا عام 2008م، يعتبر استدعاء مباشر للأجنبي لاحتلال ليبيا، رغم أنها اليوم تحت الاحتلال”، مؤكدا أن “فتح الملف محاولة للتضييق الممنهج على الليبيين ومعاناتهم في صفقة مشبوهة وعمالة مقابل الإطالة والتسليم مقابل التمديد”.

كما أيّد البيان “إجراءات النائب العام للحفاظ على ثروات الشعب وأملاكه ومحاولة العابثين به”، داعياً كل الليبيين أن يقفوا موقفًا وطنيًا جادًا من كل الأحداث، فالإعصار داهم الجميع، ولابد من التضامن لإنقاذ الوطن.