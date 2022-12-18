الطقس في ليبيا.. أجواء باردة والحرارة تصل لـ 16 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تراجعاً في درجات الحرارة على أغلب المناطق، مع تكاثر للسحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

وفي (رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فتشهد السماء تكاثراً للسحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة على أقصى مناطق الجبل الغربي (نالوت وما جاورها) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضاً من يوم غد على أغلب المناطق.

وفي (الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على مناطق الجبل الأخضر يوم الثلاثاء، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و25 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا من يوم غد.

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وفي (الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة)، فتشهد السماء تكاثراً للسحب من حين لآخر على (غدامس والحمادة) مع سقوط أمطار متفرقة قد يتخللها خلايا رعدية.

وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضاً من يوم غد على أغلب المناطق.

وأخيراً (الواحات- السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و24 درجة مئوية.