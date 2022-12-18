خلال لقائهم عقيلة.. ممثلي الاتحادات والروابط الشبابية ينددون بتسليم “بوعجيلة مسعود” للولايات المتحدة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، السبت، مع ممثلي منظمات واتحادات وروابط شبابية بمنطقة الجبل الأخضر ومناطق متفرقة من ليبيا الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد ممثلي الاتحادات والروابط خلال اللقاء الذي عٌقد بمكتب عقيلة في القبة، دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات وفق بيان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وعبر ممثلي الاتحادات والروابط عن رفضهم للتدخلات الخارجية في البلاد، وتنديدهم بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة.

ومثُل بوعجيلة مسعود، الذي يواجه مزاعم بصنع القنبلة المستخدمة في تفجير طائرة فوق قرية لوكربي الاسكتلندية أمام القضاء الأمريكي لأول مرة.

وأثارت عملية تسليمه إلى واشنطن ردود فعل غاضبة في ليبيا؛ ما دعا المجلس الرئاسي لطلب توضيحات فيما فتح النائب العام تحقيقًا في القضية لتحديد المسؤول عن العملية.