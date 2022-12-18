بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 18 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 18 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد درجات الحرارة تراجعها على اغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الشمال الغربي واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على أقصى مناطق الجبل الغربي (نالوت وما جاورها) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16-21)مْ ، وتسجل انخفاض من يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على مناطق الجبل الأخضر يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21-25)مْ وتسجل انخفاض من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لأخر على (غدامس والحمادة) مع سقوط أمطار متفرقة قد يتخللها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-26)مْ وتسجل انخفاض من يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-24)مْ.