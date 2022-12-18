منددين بتسليم “أبوعجيلة” شباب الجبل الأخضر لـ”عقيلة صالح”: نرفض التدخل الخارجي في البلاد

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار ” عقيلة صالح “، السبت، مع ممثلي منظمات واتحادات وروابط شبابية بمنطقة الجبل الأخضر ومناطق متفرقة من ليبيا «الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

وبحسب منشور للمتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق ” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال فيه : أكد ممثلي الاتحادات والروابط خلال اللقاء الذي عٌقد بمكتب عقيلة في القبة، «دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات»، فضلا عن «رفضهم للتدخلات الخارجية في البلاد»، وتنديدهم بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة بدعوى تورطه في قضية «لوكربي»، وفق البيان الصادر عن بليحق.