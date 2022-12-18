الارصاد: تراجع درجات الحرارة وامطار متفرقة رعدية اليـوم بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 18/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تراجع في درجات الحرارة القصوى على معظم مناطق البلاد حيث تتراوح مابين (19-25)مْ ولا تتجاوز (16)مْ على مرتفعات الجبل الغربية.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لاخر على اغلب مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط امطار متفرقة خاصة على (نالوت وماجاورها -غدامس والحمادة) قد يصاحبها خلايا رعدية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي و مناطق الشمال الشرقي.

والله أعلـــــــــــــم.