ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “صحارى ريبورترز” الأميركية مواجهة المهاجرين غير الشرعيين النيجيريين عدوًا شرسًا حاصدًا لأرواحهم في صحراء ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى وفاة العديد من النيجيريين بسبب لدغات الأفاعي بالصحراء الكبرى.

وأضاف التقرير: إن هؤلاء يتم تهريبهم من بلادهم إلى ليبيا عبر الطريق الصحراوي حيث تتقطع بهم السبل.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post صحاري ريبورترز: عدو شرس في صحراء ليبيا يحصد أرواح النيجيريين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية