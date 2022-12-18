عقيلة صالح يبحث مع ممثلي اتحادات وروابط شبابية ملف الانتخابات الليبية

بحث رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، السبت، مع ممثلي منظمات واتحادات وروابط شبابية بمنطقة الجبل الأخضر ومناطق متفرقة من ليبيا سبل الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ووفق بيان صادر عن مجلس النواب، أكد ممثلو الاتحادات والروابط، دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات.

وأكد الوفد رفضه للتدخلات الخارجية في البلاد، مندداً بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة بدعوى تورطه في قضية لوكربي.

والسبت، دعا المجلس الرئاسي النائب العام الليبي لطلب توضيحات وتحديد المسؤول عن العملية.

ومثُل أبوعجيلة مسعود، الذي يواجه مزاعم بصنع القنبلة المستخدمة في تفجير طائرة فوق قرية لوكربي الأسكتلندية أمام القضاء الأمريكي لأول مرة. وخلفت عملية تسليمه إلى واشنطن ردود فعل غاضبة في ليبيا.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن المريمي متهما بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 روح بريئة، متابعا: حافظنا على السيادة الليبية، ولم نرض بانتهاكها كما حدث في السنوات الماضية.