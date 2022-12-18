العرب اللندنية: الدبيبة سيستغل ترسيم مصر للحدود البحرية في تشتيت الضغوط المفروضة عليه

قالت صحيفة العرب اللندنية، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة سيستغل ترسيم مصر للحدود البحرية الغربية، لافتعال أزمة جديدة تُشتت الضغوط المفروضة عليه لإجراء الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة اللندنية في تقرير أن القرار المصري رسالة إلى الدبيبة بعدم تغيير القاهرة موقفها من حكومته، وأن سعيه للبقاء أو الاحتماء بقوى أخرى لن يغير من الرؤية السلبية عنه.

وأشار التقرير إلى أن القاهرة لم تقدم تبريرات سياسية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا أو تعبأ بالضجة التي يمكن أن ترافق قرارها.

ولفت التقرير أن القرار بمثابة رسالة واضحة لتركيا تُفيد بأن التقارب معها لن يُغير من ثوابت الموقف المصري في منطقة شرق البحر المتوسط.

ورأي تقرير العرب أن تعمّد ترسيم مصر المنفرد للحدود البحرية مع ليبيا يُطمئن اليونان و قبرص بعد شعورهما بالقلق عندما زادت ملامح التقارب بين القاهرة وأنقرة.