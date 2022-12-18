بن عثمان: تسليم بوعجيلة مسعود في جنح الظلام خيانة للأمانة

أخبار ليبيا 24

قال، نعمان بن عثمان، العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة أن حادثة تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة بدعوى تورطه في قضية لوكربي جريمة خيانة للأمانة.

وفي تغريدة له قال بن عثمان إن “تسليم المدعو بوعجيلة مسعود للإدارة الأمريكية خارج إطار القضاء الليبي والدولي تعتبر جريمة خيانة للأمانة، و ليس من حق رئيس الحكومة تسليمه في جنح الظلام”، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

ولفت بن عثمان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى ومن مصلحة ليبيا و كذلك مصلحة أمريكا أن تكون هناك علاقات شراكة و تعاون بين البلدين.

ومثُل بوعجيلة مسعود، الذي يواجه مزاعم بصنع القنبلة المستخدمة في تفجير طائرة فوق قرية لوكربي الاسكتلندية أمام القضاء الأمريكي لأول مرة.

وأثارت عملية تسليمه إلى واشنطن ردود فعل غاضبة في ليبيا؛ ما دعا المجلس الرئاسي لطلب توضيحات فيما فتح النائب العام تحقيقًا في القضية لتحديد المسؤول عن العملية.