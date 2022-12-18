الحبيب: سيادة الدولة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية ولن أنزل للمزايدة الرخيصة

زعم وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، أن سيادة الدولة ستكون بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه لن ينزل للمزايدة الرخيصة، على حد قوله.

وقال الأمين في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سيادة الدولة تأتي بعد إنتاج سلطاتها بالإرادة الشعببة عبر انتخابات تمنحها الشرعية الشعبية والقيمة الوطنية والشخصية التمثيلية الرسمية لاتخاذ القرارات المسؤولة والخاضعة للمساءلة والمراقبة البرلمانية”، وفقا لتعبيره.

وأضاف في تغريدة أخرى “الدولة الآن بسلطات واقع غير شرعية ومؤسساتها صارت مجرد أدوات شخصية بلعبة صراع سلطوي، لن أنزل لقاع الابتزاز الكيدي والمزايدة الرخيصة؛ سأصعد مباشرة إلى السؤال المحرج والملح والجدير بالقول والفعل: أين أنتم من الخروج للميادين والشوارع للمطالبة بالانتخابات البرلمانية ليختار الشعب ممثليه وليتحقق بالارادة الشعبية معنى رجالات دولة المؤسسات والقانون لاعمال السيادة!؟”، بحسب وصفه.