الدبيبة: الحكومة سترعى المواهب للنهوض بالمجال الفني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 December, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة ستواصل دعم الشباب وسترعى المواهب بهدف النهوض بالمجال الفني في البلاد وستعمل على تعزيز البرامج الهادفة خدمة للمجتمع الليبي.

وأضاف الدبيبة خلال مشاركته في حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية 2022 دورة “الراحل محمد حسن”، والمقامة بمجمع ذات العماد في العاصمة طرابلس أن الفن يجب أن يكون محافظا وملتزما يتماشى مع القيم والمبادئ.

وبين الدبيبة أن ترك الفراغ أمام الشباب دون قيام الجهات المسؤولة في الدولة بواجبها يفتح الطريق أمام الأفكار الخارجة عن المجتمع الليبي.

وشهد المهرجان الذي عاد بعد توقف دام 18 عاما تكريم أسرة الفنان الراحل محمد حسن، والفنان عادل عبدالمجيد، وحضور عدد من الفنانين والمهتمين من مختلف مناطق البلاد إلى جانب عدد من الفنانين العرب.

وينظم المهرجان قناة ليبيا الوطنية بمشاركة 20 عملا غنائيا جديدا تم قبولهم من مختلف مدن ليبيا من أصل نحو 80 عملا تقدموا لمسابقة المهرجان.

وأعلن على هامش الحفل اختتام فعاليات طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، التي تتضمن عقد منتدى طرابلس الدولي للاتصال الحكومي، وإعلان جائزة السرايا الحمراء الدولية لـصحافة السلام، واحتفال إحياء الذكرى الــ 71 للاستقلال.