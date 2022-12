ذا ديلي ستار: مئات البنغاليين في ليبيا يتعرضون للتعذيب بهدف مساومة ذويهم

ليبيا- تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا ديلي ستار” البنغالية الناطقة بالإنجليزية لمأساة مئات المهاجرين غير الشرعيين البنغاليين الموجودين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامنيه صحيفة المرصد، أكد وجود شبكة من المهربين في مدن ليبية عدة تصاد المهاجرين غير الشرعيين البنغال وتحتجزهم وتمارس عليهم شتى أنواع التعذيب والضغوط على ذويهم لإرسال أموال الفدية، كاشفًا عن وجود قرابة الـ300 منهم.

وأضاف التقرير: إن مهرب البشر البنغالي شريف حسين يمتلك شبكة تنتشر في كافة أنحاء بنغلاديش فيها 40 مهربًا يجذبون الضحايا لتهريبهم إلى ليبيا، في وقت طالبت فيه السلطات البنغالية منظمة الشرطة الدولية “إنتربول” بالتدخل لاعتقاله ووقف نشاطاته الإجرامية.

ترجمة المرصد – خاص

