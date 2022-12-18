التكبالي: كيف للدبيبة أن يُدين بوعجيلة وهو مازال رهن التحقيق في الولايات المتحدة؟

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، فشل في تبرير موقفه المُخجل تحت ذريعة حماية ليبيا من الوصم بالإرهاب.

وتسائل التكبالي في تصريحات صحفية: “كيف للدبيبة أن يُدين بوعجيلة، ويُجزم بأنه ضالع في تصنيع المفرقعات وقتل ركاب طائرة لوكربي، والرجل لا يزال رهن التحقيق في الولايات المتحدة؟!”.

وتابع التكبالي: “إذا افترضنا صدق حديث الدبيبة عن حماية ليبيا وشعبها من تهمة الإرهاب، فلماذا الصمت وعدم الإفصاح منذ البداية عن كل ما لديه حول مستجدات القضية؟”.

وأضاف التكبالي أن الدبيبة تحرك منفردًا وتحدى الجميع وخاصة مجلس النواب، الذي حذر من قبل بأنه يسعى لتقديم أي جهة تفتح قضية لوكربي إلى المحكمة بتهمة الخيانة العظمى.