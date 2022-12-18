الصور يبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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بحث النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأحد، التعاون في تعزيز سيادة القانون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حاء ذلك خلال لقائه مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك اندري فرانش.

وقال المسؤول الأممي في تغريدة له أنه بحث مع الصور “التعاون والشراكات في مجال تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك مركز البحوث الجنائية والتدريب، وذلك كجزء من البرنامج القطري الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة بين 2023 و2025”.

ويوم الجمعة الماضية وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية جديدة تخصص موارد إضافية لجهود الأمم المتحدة لمواصلة تعزيز استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولا سيما منع التضليل الانتخابي.

لقاء مثمر مع النائب العام 🇱🇾 الصديق الصور لبحث التعاون والشراكات في مجال تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك مركز البحوث الجنائية والتدريب، وذلك كجزء من البرنامج القُطْري الجديد لـ@UNDPLibya للفترة 2023-2025. pic.twitter.com/ZPmMie3Vmw — Marc-André Franche. مارك-اندري فرانش (@MAFrancheUN) December 18, 2022