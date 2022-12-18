الدغيس: جل الحالات المصابة بالفيروس المخلوي التنفسي لا تعاني أي مضاعفات خطيرة

قال نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إن جل الحالات المصابة بنزلات البرد الموسمية أو بالفيروس المخلوي التنفسي لا تعاني أي مضاعفات خطيرة.

الدغيس أفاد في تصريح لقناة “فبراير” بأن انتشار هذا النوع من الفيروسات في هذا التوقيت سببه إهمال الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين، وفق قوله.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قال: إن نسبة الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي تتراوح بين 5 إلى 10 بالمائة من إجمالي العينات بمتوسط أعمار 16 سنة.