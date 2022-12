ذا شفت: تواطؤ مالطا والاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبيين

ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته شبكة “ذا شفت” الإخبارية المالطية الناطقة بالإنجليزية قضية الاتهامات بالتواطؤ للاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبيين.

وكشف التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد استخدام الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” حظيرة طائرات بمطار “لوقا مالطا” الدولي لاستضافة طائرة من دون طيار قامت بعمليات مراقبة جوية لقوارب المهاجرين غير الشرعيين وتبادلت معلوماتها مع خفر السواحل الليبيين.

وأوضح التقرير أن هذه المعلومات تم استغلالها للإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية، حيث يواجهون احتمالات شبه مؤكدة بالاحتجاز والمعاملة المهينة والتعذيب، ناقلًا عن العضوة اليسارية الألمانية في البرلمان الأوروبي “أوزليم ديميريل” وجهة نظرها بالخصوص.

ووفقًا للتقرير، اتهمت “ديميريل” الاتحاد الأوروبي بخرق القانون الدولي وإظهار نقص حاد في القيم الإنسانية في حدوده الخارجية، مؤكدًا تسجيل الطائرة وتشغيلها من مالطا من قبل شركة خاصة إلى جانب 5 من الطائرات الأخرى نيابة عن”فرونتكس”.

وتابع التقرير: إن الطائرات تنفذ عملياتها من مالطا وصقلية الإيطالية لنقل معلومات عن قوارب المهاجرين غير الشرعيين إلى سلطات في ليبيا. فيما قالت “ديميريل”: “من دون المعلومات الواردة من طائرات الاتحاد الأوروبي لن يكون لدى خفر السواحل الليبيين وسائل تقنية وتشغيلية لاعتراض بهذا الحجم لهذه القوارب”.

وأضافت “ديميريل” بالقول: “فرونتكس تؤكد أنه لا يسمح لها بإرسال معلومات مباشرة إلى خفر السواحل الليبيين، ولكن يجب أن تفعل ذلك عبر مركز تنسيق الإنقاذ البحري المعترف به دوليًا والاتحاد الأوروبي ووكالته يرسلون عددًا أقل من السفن إلى البحر الأبيض المتوسط عن قصد”.

ترجمة المرصد – خاص

