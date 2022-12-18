رئيسا الجزائر وفرنسا يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أمس السبت، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه تبون من ماكرون، تناول الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين فضلا عن الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وخلال القمة العربية نوفمبر الماضي، دعا الرئيس الجزائري جميع الأطراف المتصارعة تبني لغة الحوار الشامل؛ لحل النزاعات بما فيها الوضع في ليبيا.

وقال تبون إن الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة مثل ليبيا وسوريا واليمن لا تزال تبحث عن سبيلها للحل.

وناشد تبون جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية إلى تفضيل الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير خلال اتصال هاتفي مع نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أن فرنسا تدعم كل الحلول التي تأتي باتفاق شامل تشارك فيه الأطراف كافة في ليبيا.

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وكذلك جهود المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باتيلي والمجلس الرئاسي، لأجل إيجاد الحلول التي من شأنها أن تقود البلاد إلى الاستقرار والانتخابات.

كما شدد سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى المهراج، الخميس، التزام بلاده بدعم الانتخابات في ليبيا حفاظاً على وحدتها واستقرارها وسيادتها.