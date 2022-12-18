سبوتنيك: تفاهمات دولية لتشكيل حكومة ليبية واحدة لإجراء الانتخابات

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الأطراف الدولية والإقليمية تُناقش وضع خارطة طريق ليبية جديدة، تتضمن تشكيل حكومة واحدة لإجراء الانتخابات.

وأوضحت الوكالة أن خارطة الطريق الجديدة تتضمن تشكيل حكومة واحدة تكون مهمتها إجراء الانتخابات، والمصالحة الوطنية، خلال عام 2023م.

وبينت الوكالة أن خارطة الطريق سُتراعي الخلاف حول القاعدة الدستورية، وكافة الخطوات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وأنه من المُقرر طرح الخارطة الجديدة العام المقبل 2023م.

وتداول اسمي المترشحين الرئاسيينن، أحمد معيتيق ومحمد المنتصر، من مصراتة، لتشكيل الحكومة البديلة لحكومة الدبيبة، فيما يدعم عقيلة صالح اختيار محمد المنتصر لتشكيل الحكومة الجديدة.