بسبب الظروف الأمنية الصعبة.. تعليق العمل القنصلي بالسفارة الليبية في أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة الليبية لدى أوكرانيا، اليوم الأحد، تعليق العمل بالقسم القنصلي إلى حين تحديد المقر الموقت الجديد للسفارة.

وفي بيان لها عبر فسبوك، أرجعت السفارة تعليق العمل القنصلي إلى الظروف الأمنية والحياتية الصعبة التي تمر بها الساحة.

وذكرت السفارة أنها ستوافي الليبيين المقيمين في أوكرانيا بالعنوان الموقت وأرقام الهواتف، وآلية التواصل الممكنة لتقديم الخدمات اللازمة.

وشهد الوضع الأمني في أوكرانيا تطورات مهمة، عقب ضربات صاروخية روسية جديدة ألحقت أضرارًا بشبكات الكهرباء والمياه في أنحاء أوكرانيا.