قنيدي عن تسليم أبوعجيلة : الدبيبة أكد تعاون حكومته في تسليم مواطن ليبي للمحاكمة بدولة أجنبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سالم قنيدي أن حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عن تسليم أبوعجيلة مسعود لم يسفر سوى عن تأكيد تعاون حكومته في تسليم مواطن ليبي للمحاكمة بدولة أجنبية، وتجاهل حق المواطنين في معرفة ملابسات هذا التسليم وتفاصيله.

قنيدي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار إلى أن عدم إثارة قضية لوكربي في عهد أي حكومة تعاقبت على حكم البلاد منذ ثورة فبراير، يرجح أن إعادة فتح القضية في هذا التوقيت هو لتحقيق أهداف خاصة، وليس مصلحة الليبيين.

ورأى القنيدي أن الدبيبة فشل في محاولة قلب الطاولة على خصومه، ممن وصفهم بأصحاب الشعارات الرنانة وعنتريات السيادة الوهمية، قائلًا: “السيادة ليست شعارات، وحرصنا على عدم تسليم أي مواطن ليس عنتريات، حتى لو كان أبو عجيلة متهمًا، لا بد أن يُحقق معه أولًا أمام القضاء الليبي لكشف الحقائق أمام الشعب”.

