ملوحة بغلق إمدادات المياه والنفط والغاز.. قبائل أوباري تُمهل الدبيبة 48 ساعة للإفراج عن السجناء السياسيين

أخبار ليبيا 24

أمهلت قبائل أوباري حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة 48 ساعة للإفراج عن كافة السجناء السياسيين، خوفا عليهم من مصير بوعجيلة مسعود.

ونددت القبائل في بيان لها بواقعة تسليم بوعجيلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واصفين إياها بالخيانة وانتهاك للسيادة.

وقالت القبائل أنها ستتجه إلى التصعيد إذا لم يتم الإفراج عن عبدالله السنوسي، وعبدالله منصور، ومنصور ضو، وأحمد إبراهيم، ملوحة بإغلاق إمدادات المياه والنفط وخط الغاز المغذي إلى إيطاليا.

ودعت القبائل كافة أبناء الجنوب إلى تنظيم وقفة احتجاجية في أوباري تنديدا بتسليم بو عجيلة مسعود والمطالبة بالإفراج عن السجناء.

وأكدت القبائل أنها ستقطع إمدادات النفط والغاز في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها، لافتة إلى أنها ستقبض على كل من ساهم في بيع البلاد، وذلك في إشارة إلى تسليم بوعجيلة مسعود.

وحذرت القبائل بالمساس بالسجناء، مطالبة حكومة الدبيبة بإرجاع بوعجيلة مسعود إلى أسرته.

وقالت القبائل أنها لن تسمح ببيع ما تبقى من البلاد والرجال مخملين الحكومة سلامة السجناء مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في إنهاء أزمة السجناء.

ومثُل بوعجيلة مسعود، الذي يواجه مزاعم بصنع القنبلة المستخدمة في تفجير طائرة فوق قرية لوكربي الاسكتلندية أمام القضاء الأمريكي لأول مرة.

وأثارت عملية تسليمه إلى واشنطن ردود فعل غاضبة في ليبيا؛ ما دعا المجلس الرئاسي لطلب توضيحات فيما فتح النائب العام تحقيقًا في القضية لتحديد المسؤول عن العملية.