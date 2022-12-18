زكي: الانتخابات الطريقة الوحيدة لتعبير الشعب الليبي عن رأيه بمن يمثله

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن أزمة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا تكمن في غياب القاعدة الدستورية القانونية الواضحة.

زكي أوضح في تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأنباء الليبية “وال” أن هذه القاعدة المفترض بها أن تكون سندًا للعملية الانتخابية لم تتحقق حتى الآن، مشيرًا إلى إن الانتخابات هي الطريقة الوحيدة ليعبر من خلالها الشعب الليبي عن رأيه في من يختاره أو يمثله.

وأقر زكي بعد وصول المواقف العربية إلى تفاهم كامل حول الوضع في ليبيا بالشكل الذي يتيح للأمانة العامة الحصول على تفويض عربي كامل لقيادة جهود حل الأزمة، متطرقًا لوجود مصالح لبعض الدول في البلاد، ما قيد يد الجامعة ففهم الوضع الليبي الحالي لا يمكن أن يتم بمعزل عن الماضي.