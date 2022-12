ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة عن تسليم أبوعجيلة مسعود لا تتناسب وموقعه كرئيس حكومة، محذرًا من محاولة التقليل من عملية التسليم وتداعياتها.

بن شرادة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، تخوف من أن عملية تسليم أبو عجيلة قد تكون مقدمة لتسليم آخرين، منوهًا بالنشر عن طرق تعذيب استخدمت مع سجناء معتقل غوانتانامو من قبل محققين أميركيين، قائلًا: “لا أحد يعرف ما هي المعلومات التي سوف يتم انتزاعها من الرجل السبعيني”.

وأكمل: “الأمر ليس كما يحاول الدبيبة تصويره، فواشنطن لن تتردد في ملاحقة أي أسماء ترد بالتحقيقات التي من المتوقع أن تتوسع، وقد يتم استغلال الأمر لأغراض سياسية ويتم منع وإقصاء شخصيات وطنية من الترشح للانتخابات الرئاسية لمجرد أن أسماءهم وردت على لسان أبو عجيلة”.

وفي رده على ما ذكره الدبيبة، بأن أبو عجيلة ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول قال بن شرادة: “نعم صحيح هناك مراكز قوى بالعالم، ولكن التعامل معها لا يكون بالرضوخ التام، وإنما بالحكمة والسياسة وبما لا يتعارض ومصلحة البلاد”.

بن شرادة ختم تصريحه: “يمكن التوصل لحلول عديدة ربما عبر إعطاء الامتيازات في عقد الشراكات التجارية والاقتصادية، ولكن دون تنازل أيضًا عن المصلحة الوطنية”.

Shares

The post بن شرادة : واشنطن قد تستغل التحقيق مع أبوعجيلة لأغراض سياسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية