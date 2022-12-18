عقيلة يلتقي ممثلي عن الاتحادات والروابط الشبابية بمختلف مناطق ليبيا

القبة 18 ديسمبر 2022.م ( وال ) – التقى رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” بمدينة القبة بعدد من ممثلي المنظمات والاتحادات والروابط الشبابية بمختلف مناطق ليبيا بحضور عدد من حكماء منطقة الجبل الأخضر،

وحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب عبر صفحته بالفيسبوك اليوم الأحد، فقد تناول اللقاء مطالب الشباب بالوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معبرين عن دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات.( وال )

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