تركيا تدعو ليبيا ومصر لبدء حوار حول الحدود البحرية في أقرب وقت

دعت تركيا ليبيا ومصر لبدء حوار حول الحدود البحرية في أقرب وقت، لحل الخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن ترسيم الحدود الذي أعلنته مصر، يبدو أنه ينتهك حقوق الجرف القاري لليبيا، ولفتت أن قرار مصر الأحادي الجانب بترسيم الحدود البحرية، لا يتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها إنه لم يتم الاتفاق على خط الحدود، من خلال المفاوضات الثنائية بين ليبيا ومصر، لذا، فتفضل تركيا إطلاق حوار ومفاوضات بين مصر وليبيا، لترسيم حدودهما بما يتماشى مع القانون الدولي.