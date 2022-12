التكبالي: الدبيبة تحدى الجميع وخاصة البرلمان الذي حذر من قبل بأنه يسعى لفتح قضية لوكربي

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة فشل في تبرير موقفه بشأن تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن، الذي وصفه بـ”المخجل” تحت ذريعة حماية ليبيا من الوصم بالإرهاب.

التكبالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” تحدث عن السيرة الذاتية للدبيبة، وأنه عمل لمدة طويلة مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، متسائلًا: “كيف يدين أبو عجيلة، ويجزم بأنه ضالع في تصنيع المفرقعات وقتل ركاب طائرة لوكربي والرجل ما زال رهن التحقيق في الولايات المتحدة؟”.

وتابع التكبالي حديثه: “حتى لو افترضنا صدق حديثه عن حماية ليبيا وشعبها من تهمة الإرهاب، فلماذا الصمت وعدم الإفصاح منذ البداية عن كل ما لديه حول مستجدات القضية؟”.

التكبالي ختم: “الدبيبة تحرك منفردًا وتحدى الجميع وخاصة مجلس النواب، الذي حذر من قبل بأنه يسعى لتقديم أي جهة تفتح قضية لوكربي إلى المحكمة بتهمة الخيانة العظمى”.

